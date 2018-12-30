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Гвардіола назвав Ліверпуль найкращою командою планети

20:27 1600 Читать на русском
Гвардіола назвав Ліверпуль найкращою командою планети
Юрген Клопп і Хосеп Гвардіола / AP Photo

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола знайшов пояснення 7-очковому відставанню своїх підопічних від Ліверпуля в рамках англійської Прем'єр-ліги. На думку іспанського фахівця, Ліверпуль – банально сильніший.

"У нас добре виходить. Єдина проблема в тому, що, мабуть, найкраща команда Європи, а можливо, світу – Ліверпуль – зараз у найкращій формі, і ми повинні це прийняти.

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Та ми повинні грати в свою гру, продовжувати працювати, як ми робили це сьогодні та в минулому сезоні", – наводить слова Гвардіоли City Watch.

Відзначимо, що сьогодні Манчестер Сіті обіграв Саутгемптон і вийшов на 2-е місце АПЛ. Уже в наступному турі "містяни" в очному протистоянні спробують скоротити відрив від Ліверпуля. Поєдинок відбудеться 3 січня на Етіхаді.

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Англія21 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
до матчу
3
дн
:
22
год
:
55
хв
Ліверпуль
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Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Ліверпуль Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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