Гвардіола назвав ключовий момент у переможному матчі проти Шеффілд Юнайтед

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі 20 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (2:0).

"Наш перший гол став ключовим моментом, другий тайм вийшов кращим. Ми атакували краще і, нарешті, виграли напружену гру. Через 48 годин ми відновилися для неймовірної гри – у минулому матчі ми провели більш ніж 80 хвилин у меншості. Тож компліменти команді.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Компліменти і для Шеффілд Юнайтед – вони були дивовижними. Ця команда нещодавно піднялась у найвищий дивізіон і займає шосте чи сьоме місце в таблиці, це неймовірно. Тепер я повинен сказати спасибі Прем'єр-лізі за те, що ви дали нам три дні на наступну гру.

У мене величезний список щодо VAR, але до цього жодної заяви я не робив. Я цього не робив і після останньої гри, коли були рішення проти нас. Ми не скаржилися, і я не збираюся скаржитися. Це для арбітрів, великих майстрів, для обговорення", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, український захисник Олександр Зінченко на звітний поєдинок вперше вийшов у основі "містян" після травми і провів на полі всі 90 хвилин.

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