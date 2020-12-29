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Гвардіола назвав ключовий момент у переможному матчі проти Шеффілд Юнайтед

29 грудня 23:53 443 Читать на русском
Гвардіола назвав ключовий момент у переможному матчі проти Шеффілд Юнайтед
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі 20 туру АПЛ проти Шеффілд Юнайтед (2:0).

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

"Наш перший гол став ключовим моментом, другий тайм вийшов кращим. Ми атакували краще і, нарешті, виграли напружену гру. Через 48 годин ми відновилися для неймовірної гри – у минулому матчі ми провели більш ніж 80 хвилин у меншості. Тож компліменти команді.

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Компліменти і для Шеффілд Юнайтед – вони були дивовижними. Ця команда нещодавно піднялась у найвищий дивізіон і займає шосте чи сьоме місце в таблиці, це неймовірно. Тепер я повинен сказати спасибі Прем'єр-лізі за те, що ви дали нам три дні на наступну гру.

У мене величезний список щодо VAR, але до цього жодної заяви я не робив. Я цього не робив і після останньої гри, коли були рішення проти нас. Ми не скаржилися, і я не збираюся скаржитися. Це для арбітрів, великих майстрів, для обговорення", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, український захисник Олександр Зінченко на звітний поєдинок вперше вийшов у основі "містян" після травми і провів на полі всі 90 хвилин.

Манчестер Сіті здобув непросту перемогу над Шеффілдом і завершив рік на третій позиції АПЛ – Зінченко провів повний матч

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Шеффілд Юнайтед
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