"Так, Ерлінг Холанд буде в заявці. Він повернувся. Ми стаємо сильнішими, коли нам доступний весь склад, а Ерлінг – дуже важливий гравець для команди. Він почувається добре", – сказав Гвардіола.

Гвардіола зробив сенсаційну заяву щодо можливого повернення в Барселону

Нагадаємо, Холанд не грав з 6 грудня через травму стопи. У поточному сезоні АПЛ норвезький форвард провів 15 матчів, у яких забив 14 голів і віддав 4 результативні паси.

Матч Манчестер Сіті – Бернлі в рамках 22 туру АПЛ буде зіграно в середу, 31 січня. Нагадаємо, що Холанд є найкращим бомбардиром "містян" у чемпіонаті Англії – на його рахунку 14 голів у 15 матчах.

Манчестер Сіті прорвався в 1/8 фіналу Кубка Англії, дотиснувши Тоттенхем наприкінці зустрічі