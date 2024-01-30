Гвардіола назвав дату повернення Холанда на поле
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що форвард Ерлінг Холанд зможе зіграти в наступному матчі "містян" проти Бернлі.
"Так, Ерлінг Холанд буде в заявці. Він повернувся. Ми стаємо сильнішими, коли нам доступний весь склад, а Ерлінг – дуже важливий гравець для команди. Він почувається добре", – сказав Гвардіола.
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Нагадаємо, Холанд не грав з 6 грудня через травму стопи. У поточному сезоні АПЛ норвезький форвард провів 15 матчів, у яких забив 14 голів і віддав 4 результативні паси.
Матч Манчестер Сіті – Бернлі в рамках 22 туру АПЛ буде зіграно в середу, 31 січня. Нагадаємо, що Холанд є найкращим бомбардиром "містян" у чемпіонаті Англії – на його рахунку 14 голів у 15 матчах.
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