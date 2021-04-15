Наставник "містян" нарешті перервав смугу невдач, вивівши свою команду до четвірки найкращих команд Європи.

Манчестер Сіті вперше кваліфікувався до півфіналу ЛЧ під керівництвом Пепа Гвардіоли (з 5-ї спроби). Для самого ж іспанця це вже 8-й вихід у півфінал в тренерській кар'єрі. Таким чином, 50-річний Хосеп повторив досягнення Жозе Моурінью, інформує офіційний сайт УЄФА.

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Це рекордний показник в історії турніру – окрім вказаного дуету, жоден інший тренер не має у своєму активі стільки виходів до топ-4 Ліги чемпіонів.

До слова, у півфіналі ЛЧ Ман Сіті зіграє з ПСЖ. Володаря іншої путівки до фіналу визначать Реал та Челсі. Поєдинки заплановані на 27-28 квітня та 4-5 травня.

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