Тріумф Манчестер Сіті над Борусією М у першому матчі 1/8 фіналу став знаковим для іспанського наставника "містян".

50-річний Гвардіола виграв вже 81-й поєдинок ЛЧ у статусі головного тренера. Стільки ж у Жозе Моурінью, який очолює Тоттенхем. Іспанець має великі шанси обійти свого принципового опонента вже у березні, позаяк "шпори" не беруть участі в цьогорічному розіграші найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Борусія М – Манчестер Сіті – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Пеп та Жозе ділять 4-5 місця серед тренерів за кількістю перемог у матчах Ліги чемпіонів. Їх випереджають лише сер Алекс Фергюсон (102 перемоги), Карло Анчелотті (89) та Арсен Венгер (86), інформує Gracenote Live.

Нагадаємо, Гвардіола працював головним тренером у трьох клубах – Барселоні, Баварії та Манчестер Сіті. У статусі наставника іспанець двічі виграв Лігу чемпіонів із Барсою, а зараз має великі шанси вийти у чвертьфінал після виїзної звитяги 2:0. Поєдинок Ман Сіті – Борусія М відбудеться 16 березня.

Манчестер Сіті впевнено здолав Борусію М і впритул наблизився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів