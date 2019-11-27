Гвардіола: Нашою ціллю було кваліфікуватися в плей-офф – ми зробили це

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо результату матчу 5 туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря (1:1).

"Ми кваліфікувалися, у другому таймі ми грали добре. Другий тайм був кращим за перший, ми допустили лише кілька контратак.

Манчестер Сіті – Шахтар – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Я багато разів грав проти донецького Шахтаря. У них завжди є якісні гравці. Зрештою, ми створювали шанси, але в підсумку було достатньо і нічиї. Зараз ми виконали завдання у одному змаганні, і тепер нашим фокусом буде Прем'єр-ліга, допоки ми не наблизимося до кубків. Нашою ціллю було пройти кваліфікацію – ми це зробили", – наводить слова Гвардіоли ВВС.

Нагадаємо, за тур до фінішу Манчестер Сіті гарантував собі перше місце групи С, Шахтар – другий, випереджаючи Динамо З на одне очко і Аталанту на два.

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