Гвардіола: Нам краще не думати про відрив Ліверпуля

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що його підопічним не варто зациклюватися на відриві Ліверпуля у турнірній таблиці АПЛ.

"Ліверпуль не втрачає очки з багатьох причин. Але краще про це не думати. Краще думати про наступний матч.

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Погані дні трапляються у всіх, нам не варто на цьому зациклюватися. В останній період ми грали трохи нервово, це вилилося в поганий матч проти Вулверхемптона. Але до завершення чемпіонату ще багато турів, тож не думаю, що нам варто завчасно робити трагедію з нашого відставання", – цитує іспанця Sky Sports.

Нагадаємо, після восьми турів АПЛ Манчестер Сіті відстає від Ліверпуля вже на 8 очок.

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