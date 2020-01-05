toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Гвардіола налив мені келих вина, і ми поговорили про футбол, – тренер Порт Вейла відзначив приємні манери іспанця

06:00 49 Читать на русском
Гвардіола налив мені келих вина, і ми поговорили про футбол, – тренер Порт Вейла відзначив приємні манери іспанця
Джон Аскі / Getty Images

Головний тренер Порт Вейла Джон Аскі розповів про зустріч з наставником Манчестер Сіті Хосепом Гвардіолою після матчу 1/32 Кубка Англії.

 

"Гадаю, мої гравці були фантастичні. Я справді пишаюся ними, ми приїхали сюди і трималися так довго. Ми знали, що це буде важко, перед грою я переживав, що раніше команди приїздили сюди і були знищені, але я впевнений, що вболівальники пишаються нами.

Зінченко першим голом у сезоні допоміг Манчестер Сіті перемогти в Кубку Англії – відеоогляд матчу

Часом нам щастило. Коли Том Поуп забив, то ми почали трохи мріяти. Наші вболівальники не затихали протягом усієї гри. Я так пишався, побачивши, що стільки людей приїжджає зі Сток-он-Трента, що нас підтримують, я не міг би просити ще більше. Я щойно був у офісі Пепа Гвардіоли, і він налив мені келих червоного вина. Ми поговорили про футбол, було приємно поспілкуватися", – наводить слова Аскі ВВС.

Нагадаємо, Порт Вейл зазнав поразки 1:4 і завершив свої виступи у Кубку Англії на стадії 1/32 фіналу.

Зінченко забив за клуб уперше за 360 днів – Манчестер Сіті розгромив Порт Вейл у Кубку Англії

blog_ava
Рибка може продовжити кар'єру в Україні
4 січня
4561
Теги
Англія Кубок Англії Порт Вейл Порт Вейл Кубок Англії 2019/20 Манчестер Сіті - Порт Вейл
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
39
хв
Гранада
13:00
Мальорка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук