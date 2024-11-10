"Містяни" під керівництвом іспанського фахівця вперше програли чотири матчі поспіль у всіх турнірах. Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гварідола на прес-конференції сказав, що можливо інша команда виграє АПЛ у цьому сезоні.

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"Сьогодні на прес-конференції мене запитали, чи не кінець це епохи. Я знаю, що люди хочуть цього. Відчуваю це вже багато-багато років. Можливо, після семи років, коли ми виграли шість титулів чемпіона Англії, інша команда заслуговує на перемогу в АПЛ. Подивимося, що станеться", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті має 23 бали після 11 турів. Від Ліверпуля "містяни" відстають вже на п'ять балів.

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