Гвардіола накинув оком на лідера Лідса
Неймовірний прогрес півзахисника англійського Лідса Калвіна Філліпса не пройшов повз керманича Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли.
Іспанський фахівець прагне переманити хавбека на Етіхад, повідомляє Fichajes.
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Філліпс стане топ-ціллю "містян" у літнє трансферне вікно-2022. Гвардіола прагне підсилити центральну вісь команди після ймовірного відходу Фернандінью перед наступним сезоном. 25-річний англієць повинен швидко адаптуватися до нових умов, оскільки вийшов на новий рівень під керівництвом учителя Гвардіоли – Марсело Б'єлси.
До слова, в нинішньому сезоні Калвін Філліпс провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.
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