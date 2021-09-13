Іспанський фахівець прагне переманити хавбека на Етіхад, повідомляє Fichajes.

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Філліпс стане топ-ціллю "містян" у літнє трансферне вікно-2022. Гвардіола прагне підсилити центральну вісь команди після ймовірного відходу Фернандінью перед наступним сезоном. 25-річний англієць повинен швидко адаптуватися до нових умов, оскільки вийшов на новий рівень під керівництвом учителя Гвардіоли – Марсело Б'єлси.

До слова, в нинішньому сезоні Калвін Філліпс провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

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