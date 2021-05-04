Гвардіола мріє про перемогу над Реалом у фіналі Ліги чемпіонів, – батько тренера Манчестер Сіті
Валенті Гвардіола, батько наставника Ман Сіті, не став хизуватись успіхами свого сина.
"Фінал Ліги чемпіонів? Перемога над Реалом стала втіленням мрії для сина. Якщо Ман Сіті зіграє з Реалом, сподіваюся, перемога буде за ним.
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Пеп – найкращий тренер в історії? Слухайте, я його батько, і хвалитися мені не хотілося б. Йохан Кройфф теж був дуже хорошим фахівцем, а взагалі, у кожного тренера свої особливості. Я знаю ось що: Пеп не спить перед матчами. Він все аналізує", – цитує Валенті Гвардіолу Marca.
Нагадаємо, Ман Сіті у півфіналі ЛЧ змагається з ПСЖ, а Реалу протистоїть Челсі.
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