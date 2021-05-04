"Фінал Ліги чемпіонів? Перемога над Реалом стала втіленням мрії для сина. Якщо Ман Сіті зіграє з Реалом, сподіваюся, перемога буде за ним.

Манчестер Сіті – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів за участі Зінченка

Пеп – найкращий тренер в історії? Слухайте, я його батько, і хвалитися мені не хотілося б. Йохан Кройфф теж був дуже хорошим фахівцем, а взагалі, у кожного тренера свої особливості. Я знаю ось що: Пеп не спить перед матчами. Він все аналізує", – цитує Валенті Гвардіолу Marca.

Нагадаємо, Ман Сіті у півфіналі ЛЧ змагається з ПСЖ, а Реалу протистоїть Челсі.

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