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Гвардіола мріє очолити національну команду

17:55 795 Читать на русском
Гвардіола мріє очолити національну команду
Хосеп Гвардіола / Фото Marca

Пере Гвардіола, брат наставника Манчестер Сіті, розповів, де його відомий родич мріє продовжити кар'єру.

"Пеп мріє коли-небудь тренувати збірну, але подивимося, як все буде розвиватися.

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Чи правильний буде момент, чи отримає він пропозицію. Це не повіста сьогоднішнього дня", – цитує Пере Globo Esporte.

Нагадаємо, Гвардіола прийшов на тренерський місток Манчестер Сіті у 2016-му, до цього 49-річний іспанський фахівець очолював Баварію та Барселону. Після 29-ти турів АПЛ Сіті програє Ліверпулю 25 очок.

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Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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