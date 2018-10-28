Гвардіола: Можливо, я помилився, відпустивши Харта

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визнав, що він міг помилитися, прийнявши рішення відпустити з клубу Джо Харта.

Сьогодні Манчестер Сіті в рамках 9 туру АПЛ прийме Бернлі. Ця зустріч стане першою для екс-голкіпера "містян" Джо Харта на Етіхаді за більш ніж 2 роки.

Напередодні поєдинку Хосеп Гвардіола зізнався, що міг прийняти неправильні рішення щодо свого екс-підопічного. Нагадаємо, саме Гвардіола заявив, що не розраховує на Харта, оскільки іспанця не влаштовує гра голкіпера ногами. В підсумку Харт провів два сезони на правах оренди у складі Торіно та Вест Хема, а влітку цього року підписав контракт з Бернлі.

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"Я знаю, як це важко для фанатів, для людей. Харт – неймовірний воротар з неймовірними результатами тут, в цьому клубі. Тому для мене це було непростим рішенням. Я не завжди приймаю правильні рішення. Я приймав у кар'єрі хороші і дуже погані рішення, інколи потрібно робити вибір в правильний момент, в потрібний час.

Іноді я шкодую про те, що вирішив. Таке трапляється. Думаю, немає ніяких сумнівів, наскільки він важливий для цього клубу. Під час матчу ви побачите, що люди цінують це", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, замість Харта Гвардіола підписав Клаудіо Браво, який відверто не вразив, а також Едерсона – нинішнього основного голкіпера команди.

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