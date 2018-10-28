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Гвардіола: Можливо, я помилився, відпустивши Харта

20 жовтня 11:15 931 Читать на русском
Гвардіола: Можливо, я помилився, відпустивши Харта
Джо Харт / фото: BBC

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола визнав, що він міг помилитися, прийнявши рішення відпустити з клубу Джо Харта.

Сьогодні Манчестер Сіті в рамках 9 туру АПЛ прийме Бернлі. Ця зустріч стане першою для екс-голкіпера "містян" Джо Харта на Етіхаді за більш ніж 2 роки.

Напередодні поєдинку Хосеп Гвардіола зізнався, що міг прийняти неправильні рішення щодо свого екс-підопічного. Нагадаємо, саме Гвардіола заявив, що не розраховує на Харта, оскільки іспанця не влаштовує гра голкіпера ногами. В підсумку Харт провів два сезони на правах оренди у складі Торіно та Вест Хема, а влітку цього року підписав контракт з Бернлі.

"Пеп був чесний зі мною, і я потиснув йому руку", – Джо Харт про Гвардіолу, новий клуб та збірну Англії

"Я знаю, як це важко для фанатів, для людей. Харт – неймовірний воротар з неймовірними результатами тут, в цьому клубі. Тому для мене це було непростим рішенням. Я не завжди приймаю правильні рішення. Я приймав у кар'єрі хороші і дуже погані рішення, інколи потрібно робити вибір в правильний момент, в потрібний час.

Іноді я шкодую про те, що вирішив. Таке трапляється. Думаю, немає ніяких сумнівів, наскільки він важливий для цього клубу. Під час матчу ви побачите, що люди цінують це", – цитує Гвардіолу Goal.com.

Нагадаємо, замість Харта Гвардіола підписав Клаудіо Браво, який відверто не вразив, а також Едерсона – нинішнього основного голкіпера команди.

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Манчестер Сіті - Бернлі: Субота 20 жовтня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
5 : 0
Бернлі
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Бернлі Джо Харт Джо Харт
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