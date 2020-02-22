Гвардіола: Можливо, Манчестер Сіті почне забивати з пенальті, коли це буде потрібно

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі проти Лестера (1:0).

"Підготовка після 12 вихідних була хорошою. Ми зіграли дві якісні гри, добре, що підготувалися до Реала із серйозними суперниками (Вест Хем і Лестер – прим.). Нам доведеться грати проти королів Ліги чемпіонів. Побачимо, спробуємо насолодитися цим моментом і показати свою гру.

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Ми не забили чотири пенальті поспіль, але, можливо, Манчестер Сіті почне забивати з "позначки", коли це буде потрібно. Голкіпери суперника також діяли добре, але наступний пенальті ми збираємося забити", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, вже 26 лютого Манчестер Сіті прийматиме Реал в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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