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Гвардіола: Можливо, Манчестер Сіті почне забивати з пенальті, коли це буде потрібно

22 лютого 23:35 307 Читать на русском
Гвардіола: Можливо, Манчестер Сіті почне забивати з пенальті, коли це буде потрібно
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував виступ своєї команди у матчі проти Лестера (1:0).

 
Габріел Жезус 80’
80’ Габріел Жезус

"Підготовка після 12 вихідних була хорошою. Ми зіграли дві якісні гри, добре, що підготувалися до Реала із серйозними суперниками (Вест Хем і Лестер – прим.). Нам доведеться грати проти королів Ліги чемпіонів. Побачимо, спробуємо насолодитися цим моментом і показати свою гру.

Фіаско Агуеро і супервихід Жезуса на заміну у відеоогляді матчу Лестер – Манчестер Сіті

Ми не забили чотири пенальті поспіль, але, можливо, Манчестер Сіті почне забивати з "позначки", коли це буде потрібно. Голкіпери суперника також діяли добре, але наступний пенальті ми збираємося забити", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, вже 26 лютого Манчестер Сіті прийматиме Реал в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті дотиснув Лестер у надважкій зустрічі завдяки вдалій заміні Гвардіоли

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Теги
Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Лестер Сіті - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія
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