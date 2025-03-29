Гвардіола може покинути Манчестер Сіті для роботи в збірній – цій команді вже відмовив Анчелотті
Пеп Гвардіола може очолити збірну Бразилії після звільнення Дорівала Жуніора.
Федерація футболу Бразилії розглядає наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на роль нового тренера національної збірної, повідомляє 90MIN.
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Після звільнення Дорівала Жуніора через ганебну поразку від Аргентини (1:4) у відборі на ЧС-2026 бразильці намагались домовитись з Карло Анчелотті про призначення влітку. Але італієць все ще хоче залишитись в Реалі, тому Бразилія змушена шукати альтернативу.
Додамо, що Хосеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті незалежно від пропозиції бразильської збірної. Іспанський наставник проводить поганий сезон з "містянами", вилетівши в плей-офф ЛЧ від Реала та йдучи на 5 місці в турнірній таблиці АПЛ.
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