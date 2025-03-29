Федерація футболу Бразилії розглядає наставника Манчестер Сіті Пепа Гвардіолу на роль нового тренера національної збірної, повідомляє 90MIN.

Анчелотті знову потрапив на радар збірної Бразилії – у наставника Реала є серйозний конкурент

Після звільнення Дорівала Жуніора через ганебну поразку від Аргентини (1:4) у відборі на ЧС-2026 бразильці намагались домовитись з Карло Анчелотті про призначення влітку. Але італієць все ще хоче залишитись в Реалі, тому Бразилія змушена шукати альтернативу.

Додамо, що Хосеп Гвардіола може покинути Манчестер Сіті незалежно від пропозиції бразильської збірної. Іспанський наставник проводить поганий сезон з "містянами", вилетівши в плей-офф ЛЧ від Реала та йдучи на 5 місці в турнірній таблиці АПЛ.

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