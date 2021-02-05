Четверо номінантів поборються за нагороду, повідомляє офіційний твіттер ліги.

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До шорт-листа претендентів потрапили: головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета, керманич Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола, коуч лондонського Вест Хема Девід Мойєс і наставник Брайтон Грем Поттер. Для будь-кого з них ця нагорода стане першою у сезоні 2020/21.

Голосування за переможця у номінації триватиме до вечора 8 лютого. У грудні найкращим був визнаний менеджер бірмінгемської Астон Вілли Дін Сміт.

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