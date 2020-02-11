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"Гвардіола міг би повністю змінити італійський футбол", – Еллардайс бачить Пепа в Ювентусі

15:51 363 Читать на русском
"Гвардіола міг би повністю змінити італійський футбол", – Еллардайс бачить Пепа в Ювентусі
Мауріціо Саррі та Хосеп Гвардіола/ Фото ФК Манчестер Сіті

Англійський фахівець Сем Еллардайс "сватає" наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу у крісло головного тренера Ювентуса.

"Всі ми знаємо, що італійський стиль гри – дуже негативний, вкрай оборонний. У них найчастіше трапляється рахунок 1:0, і Гвардіола повністю змінить це.

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Куди б він не прийшов, він всюди нав'язує свій стиль, і інші намагаються повторювати за ним, наскільки це можливо. Гвардіола змінить Ювентус і його гру", – цитує Еллардайса talkSPORT.

Нагадаємо, влітку "Стару Синьйору" очолив Мауріціо Саррі. ПІсля 23-х турів Серії А Юве розташувався на другій сходинці, поступаючись Інтеру лише за додатковими показниками.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Італія Ювентус Ювентус Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Сем Еллардайс Сем Еллардайс
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