"Гвардіола міг би повністю змінити італійський футбол", – Еллардайс бачить Пепа в Ювентусі

Англійський фахівець Сем Еллардайс "сватає" наставника Манчестер Сіті Хосепа Гвардіолу у крісло головного тренера Ювентуса.

"Всі ми знаємо, що італійський стиль гри – дуже негативний, вкрай оборонний. У них найчастіше трапляється рахунок 1:0, і Гвардіола повністю змінить це.

Аллегрі заручився підтримкою в Ювентусі: група гравців вимагає повернення колишнього тренера, – ЗМІ

Куди б він не прийшов, він всюди нав'язує свій стиль, і інші намагаються повторювати за ним, наскільки це можливо. Гвардіола змінить Ювентус і його гру", – цитує Еллардайса talkSPORT.

Нагадаємо, влітку "Стару Синьйору" очолив Мауріціо Саррі. ПІсля 23-х турів Серії А Юве розташувався на другій сходинці, поступаючись Інтеру лише за додатковими показниками.

Роналду, посунься – унікальний маестро топ-трансферів будує новий суперклуб і вже шокує гігантів