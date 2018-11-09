Гвардіола: Ми з Моурінью – хороші хлопці, а результат матчу нічого не вирішить у чемпіонській гонці

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від манчестерського дербі, яке відбудеться вже цієї неділі.

"Незалежно від результату матчу Манчестер Юнайтед залишиться в чемпіонській гонці. Вибути з боротьби за титул у листопаді? Це неможливо. Вони продемонстрували, що після важкого періоду йдуть на поправку.

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Манчестер Юнайтед – великий клуб з великим менталітетом. З тих пір як ми приїхали сюди, намагаємося переконати своїх гравців, що цей клуб ніколи не здається.

Звичайно, матчі з претендентами на титул є особливими, бо, якщо ви перемагаєте, вони програють. Але зараз тільки листопад, можливо, гра на Олд Траффорд буде більш рішучою.

Мої стосунки з Жозе Моурінью? Ми обидва хороші хлопці, навіть більше, ніж ви думаєте", – цитує Гвардіолу Sky Sports.