Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив своє майбутнє у англійському гранді перед стартом нового сезону АПЛ.

"Хотів би залишитися тут якомога довше. Мені подобається в Манчестер Сіті, але я повинен заслужити можливість залишитися. Цей клуб досяг високих результатів за останнє десятиліття, але ми не повинні впасти в бруд обличчям і в новому сезоні.

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Подивимося, чи заслуговую я можливість залишитися. Все буде залежати від результатів команди", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, Зінченко та компанія розпочнуть свій шлях у новому сезоні АПЛ матчем проти Вулверхемптона, який відбудеться 21 вересня, початок о 22:15.

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