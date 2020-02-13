Гвардіола: Мене можуть звільнити, якщо Манчестер Сіті не пройде Реал в Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що чергова невдача в Лізі чемпіонів може стати причиною його передчасного відходу з англійського клубу.

"Мені хочеться виграти Лігу чемпіонів. Мрію про це і не можу дочекатися підготовки до матчу з Реалом протягом наступних двох тижнів. Цей процес буде найщасливішим в моїй роботі. Якщо ми не переможемо, спортивний директор може сказати: "Це погано, ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, я вас звільню", – цитує Гвардіолу Marca.

Гвардіола не вважає себе найкращим тренером світу – відверте зізнання

Нагадаємо, "містяни" зустрінуться з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі пройдуть 26 лютого та 17 березня. Для Гвардіоли це вже четверта спроба взяти найпрестижніший клубний трофей з Манчестер Сіті. У попередні роки "містяни" під керівництвом іспанського фахівця вилітали від Монако, Ліверпуля і Тоттенхема.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів 2019/20 – Маліновський має шанси, у Зінченка пара смерті