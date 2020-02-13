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Гвардіола: Мене можуть звільнити, якщо Манчестер Сіті не пройде Реал в Лізі чемпіонів

10:26 656 Читать на русском
Гвардіола: Мене можуть звільнити, якщо Манчестер Сіті не пройде Реал в Лізі чемпіонів
Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що чергова невдача в Лізі чемпіонів може стати причиною його передчасного відходу з англійського клубу.

"Мені хочеться виграти Лігу чемпіонів. Мрію про це і не можу дочекатися підготовки до матчу з Реалом протягом наступних двох тижнів. Цей процес буде найщасливішим в моїй роботі. Якщо ми не переможемо, спортивний директор може сказати: "Це погано, ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, я вас звільню", – цитує Гвардіолу Marca.

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Нагадаємо, "містяни" зустрінуться з Реалом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Матчі пройдуть 26 лютого та 17 березня. Для Гвардіоли це вже четверта спроба взяти найпрестижніший клубний трофей з Манчестер Сіті. У попередні роки "містяни" під керівництвом іспанського фахівця вилітали від Монако, Ліверпуля і Тоттенхема.

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Теги
Англія Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Ліга чемпіонів 2019/20 Манчестер Сіті Манчестер Сіті
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