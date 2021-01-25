"Я майже впевнений, що він піде по завершенні сезону. Чи піде він зараз? Це залежить від клубів. Почекаймо до закриття січневого трансферного вікна", – наводить слова Гвардіоли Goal.

Барселона закрила трансфер Гарсії – про перехід оголосять за тиждень

ЗМІ повідомляють, що Ерік Гарсія вже узгодив деталі переходу у Барселону, але достеменно невідомо, коли відбудеться трансфер. Найімовірніше, це станеться влітку, коли уродженець столиці Каталонії стане вільним агентом.

До слова, у поточному сезоні вихованець "блаугранас" провів у футболці Манчестер Сіті лише 8 поєдинків.

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