"Гвардіола скаржився на календар, який, як ми говорили багато разів, надто щільний. Перед першим матчем з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів ми мали грати, відпочивши менше, а тепер їхня черга.

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Такий розклад, і сказати більше нема чого. Гвардіола має рацію. Усі тренери скаржаться на календар, і хтось має щось робити у майбутньому", – цитує тренера "вершкових" Marca.

Нагадаємо, що наставник Манчестер Сіті поскаржився, що його команда має всього 72 години відпочинку перед матчем з Реалом в Лізі чемпіонів, який запланований на 17 травня.

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