Гвардіола: Має бути два "Золотих м'ячі" – один для Мессі, інший для решти гравців
Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола висловив свою думку щодо майбутнього переможця "Золотого м'яча-2023".
"Я завжди казав, що має бути два "Золотих м'ячі": один для Лео Мессі, інший для решти гравців. Цього року Ерлінг Холанд мав виграти, він забив 50 голів, і Манчестер Сіті здобув требл, але є ще й Мессі...
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Його найгірший сезон кращий за інших. Я думаю, що Ерлінг і Мессі заслуговують на це. Реально я хочу, щоб Ерлінг виграв "Золотий м'яч", але Лео виграв чемпіонат світу", – наводить слова Гвардіоли BarcaInfo.
Зауважимо, що головним претендентом на "Золотий м'яч-2023" є Ліонель Мессі, який разом з Аргентиною став чемпіоном світу. Головним його конкурентом є Ерлінг Холанд, який став найкращим голеадором Манчестер Сіті в минулому сезоні з 52 голами, а клуб став володарем Ліги чемпіонів, АПЛ та Кубка Англії.
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