Збірна Нідерландів сподівається запросити 51-річного іспанця, повідомляє The Sun.

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Щоправда, це станеться не раніше літа 2023 року, коли завершується контракт Гвардіоли з Манчестер Сіті. Нідерланди хочуть бачити на чолі збірної прогресивного топ-тренера, і Пеп вважається ідеальною кандидатурою. Він сам не раз зізнавався, що планує спробувати свої сили на рівні національних команд.

Додамо, що зараз Нідерланди очолює Луї ван Гал, контракт якого розрахований до кінця 2022 року.

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