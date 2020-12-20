Керманич Ман Сіті Хосеп Гвардіола не надто вірить в чемпіонство своєї команди у поточному сезоні англійської першості.

"Ми далеко. Погляньте на таблицю – до вершини багато очок. Ліверпуль набрав хороший хід, забивши сім голів Крістал Пелас на виїзді.

Краса Стерлінга у відеоогляді матчу Саутгемптон – Манчестер Сіті – 0:1

Цей Пелас, як я бачив, дуже добре грав проти Тоттенхема. Так що Ліверпуль в повному порядку. Я сказав хлопцям, щоб вони забули про це і не думали про вершину.

Ми дев'яті в таблиці, тому на наступному тижні повинні спробувати стати восьмими або сьомими. Потім зона Ліги Європи, після неї зона Ліги Чемпіонів. Якщо у нас що-небудь і складеться, значить складеться", – цитує Гвардіолу Manchester Evening News.

Зауважимо, "містяни" перемогли Саутгемптон (0:1) та поки що розташовуються на шостій сходинці. Проте, по завершенні туру ризикують опуститись аж на дев'яте місце – найближчі сусіди по турнірній таблиці ще мають зіграти свої матчі.

Арсенал програв Евертону і продовжив чорну серію, Ман Сіті здолав Саутгемптон, Ліверпуль забив 7 голів Крістал Пелас