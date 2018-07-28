Гвардіола: Манчестер Сіті планує підписати ще одного гравця

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про трансферні плани клубу.

"Особистість – це найголовніше. Ви повинні знати гравців. Мені подобається працювати з хорошими людьми. Не люблю співпрацювати з тими, хто не поважає товаришів по команді, тренера або клуб. Звичайно, ігрові навички теж важливі, вони повинні бути на висоті.

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До закриття трансферного вікна ми можемо підписати ще одного футболіста. Зараз гравці коштують дуже багато. У минулому році ми витратили багато, тому що у нас була стара команда.

Будемо розраховувати на тих, хто вже є, і, можливо, ще на одного гравця", – цитує Гвардіолу видання Sky Sports.

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