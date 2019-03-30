Гвардіола: Манчестер Сіті піде на все заради перемоги в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Фулхемом (2:0) в 32-му турі АПЛ.

"Перші 15-20 хвилин ми відіграли неймовірно. Зазвичай після матчів збірних команді не вистачає ритму, але старанності не бракувало. В кінці матчу ми трохи втомилися, але скоро наберемо оптимальні кондиції.

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Ліверпулю і Челсі довелося непросто з Фулхемом. Тому ми розуміли, що буде складно. Це був дивний матч. Неділя 12:30, сонячний день. Це незвично, і тому я настільки задоволений.

Ми підемо на все заради перемоги в АПЛ. Ми не звертаємо уваги на розмови про перемогу в чотирьох турнірах. Ліверпуль і Манчестер Сіті приголомшливо виступають в цьому сезоні, обидва клуби заслуговують похвали. Давайте отримувати задоволення від цього моменту і йти за новою перемогою", – цитує Гвардіолу ВВС.

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Нагадаємо, Манчестер Сіті зберігає шанси виграти всі чотири турніри в поточному сезоні. У лютому команда Гвардіоли завоювала Кубок ліги. Також Ман Сіті поки не вилетів з Кубка Англії і Ліги чемпіонів і продовжує претендувати на перемогу в АПЛ.