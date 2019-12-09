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Гвардіола: Манчестер Сіті не готовий змагатися з топ-командами

12:25 1379 Читать на русском
Гвардіола: Манчестер Сіті не готовий змагатися з топ-командами
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола цікаво прокоментував нинішнє становище своєї команди.

"Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Барселона, Реал, Ювентус – це команди, з якими нам доводиться грати. Реальність така, що, можливо, зараз ми не можемо конкурувати з ними. Нам потрібно прийняти це, стати кращими і рухатися далі. Можливо, нам потрібно прийняти реальність і прогресувати.

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Ми відстаємо від Ліверпуля на 14 очок через допущені нами помилки, рівень суперників і особливо речі, на які ми не можемо вплинути. Така реальність, але нам потрібно рухатися далі.

Зараз початок грудня, є й інші турніри, де нам потрібно грати. Ми не думаємо про перемогу в Лізі чемпіонів, я не думаю про те, скільки очок нам потрібно набрати або скільки очок повинні втратити суперники", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті несподівано поступився Манчестер Юнайтед (1:2) та посідає третю сходинку в чемпіонаті Англії з 32 пунктами в активі.

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