Гвардіола: Манчестер Сіті грав у футбол, а все, що показав МЮ – це п'ять контратак

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився своїми враженнями від зустрічі з Манчестер Юнайтед у 16-му турі АПЛ.

"Мені сподобалося, як ми грали. Так, пропустили 4 або 5 контратак. Так буває в будь-якому матчі. У МЮ є якість. Рашфорд, Марсьяль – швидкі хлопці, їм пощастило. А нам – ні, хоч ми і притискали їх весь матч.

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Чи беремо ми участь у чемпіонських перегонах? А скільки матчів залишилося? Скільки очок можна взяти до кінця сезону? От і рахуйте. Так, ми в перегонах. А якщо поступимося, то в наступному році будемо більш щасливими. Так і напишіть. У наступному сезоні, якщо не в цьому. Продовжимо грати так, як граємо.

Так, я вперше відстаю від першого місця на 14 очок. Не пам'ятаю, щоб таке було. Так, ми наробили багато помилок, але були і речі, які не можна було контролювати. Те ж невезіння. Чи можемо відігратися в Лізі чемпіонів? Про це не думаю, такої мети немає. Повторю, ми будемо грати так, як грали раніше. Ще раз: все, що МЮ показав – це п'ять контратак, а ми грали у футбол", – цитує Гвардіолу championat.com.

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