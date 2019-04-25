Гвардіола: Ліверпуль робить неймовірні речі, але доля чемпіонства – в руках Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Манчестер Юнайтед (2:0) в матчі 31-го туру АПЛ.

"Я розумію, під яким тиском ми перебуваємо, особливо тут, на Олд Траффорд, зі швидкими Маркусом Рашфордом і Джессі Лінгардом. Я сказав хлопцям, що нам потрібно грати на перемогу, не мало значення, припустимо ми чи ні.

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Тепер ми їдемо в гості до Бернлі і розуміємо, як там буде важко. Важливо залишатися спокійними. Ми ще не чемпіони. Залишилося три матчі – це неймовірно, враховуючи, скільки очок у нас і у Ліверпуля.

Я сказав гравцям завтра не читати ЗМІ, не дивитися телевізор, просто відпочити, виспатися і поїхати в гості до Бернлі. Ліверпуль переслідує нас. Вони роблять неймовірні речі, але все в наших руках.

Ми знали, що без Лукаку вони постараються більше бігати. Ми допустили шанси після простих втрат в середині. У другому таймі ми все змінили, вийшов Ілкай Гюндоган в середину поля, а з виходом Лероя Сане ми стали більш динамічними.

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Обидві команди заслуговують перемоги. Але переможець тільки один. Та команда, яка програє, не повинна про це шкодувати, тому що вона виклалася на максимум. Зазвичай такою перемогою потрібно насолоджуватися найсильніше, але нам потрібно зберігати спокій", – сказав Гвардіола в ефірі Sky Sports.