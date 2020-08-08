Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола поспілкувався із Зіданом, сидячи на смітнику – фото дня

Тренери Хосеп Гвардіола та Зінедін Зідан відверто поговорили після запеклого матчу між Манчестер Сіті та Реалом.

Фото розмови двох тренерів стало справжньою фотожабою. "Вже нікого немає на Етіхаді.. окрім двох неймовірних тренерів", – пише у своєму Twitter Marca.

Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1

"Я привітав його з перемогою в Ла Лізі, розпитав про сім'ю. Сподіваюся, одного разу ми зможемо повечеряти і поговорити про все", – прокоментував спільну фотографію тренер "містян", який на фото сидів на смітнику.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Реал (2:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч завершився з аналогічним рахунком. Команда Зінченка впевнено крокує в 1/4, а підопічні Зідана повертаються в Іспанію з порожніми руками.

Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ

Picture of the day:



Zidane and Guardiola after the game.



Two absolute greats pic.twitter.com/Gdn7ALZDa1 — FootballFunnys (@FootballFunnnys) August 7, 2020