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Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола поспілкувався із Зіданом, сидячи на смітнику – фото дня

15:50 - Читать на русском
Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола поспілкувався із Зіданом, сидячи на смітнику – фото дня
Гвардіола та Зідан / Getty Images

Тренери Хосеп Гвардіола та Зінедін Зідан відверто поговорили після запеклого матчу між Манчестер Сіті та Реалом.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Фото розмови двох тренерів стало справжньою фотожабою. "Вже нікого немає на Етіхаді.. окрім двох неймовірних тренерів", – пише у своєму Twitter Marca.

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"Я привітав його з перемогою в Ла Лізі, розпитав про сім'ю. Сподіваюся, одного разу ми зможемо повечеряти і поговорити про все", – прокоментував спільну фотографію тренер "містян", який на фото сидів на смітнику.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Реал (2:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч завершився з аналогічним рахунком. Команда Зінченка впевнено крокує в 1/4, а підопічні Зідана повертаються в Іспанію з порожніми руками.

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Теги
Зінедін Зінедін Зідан Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Реал Мадрид футбольні курйози Ліга чемпіонів
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