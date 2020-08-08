Манчестер Сіті – Реал: Гвардіола поспілкувався із Зіданом, сидячи на смітнику – фото дня

Фото розмови двох тренерів стало справжньою фотожабою. "Вже нікого немає на Етіхаді.. окрім двох неймовірних тренерів", – пише у своєму Twitter Marca.
Жахливі фейли Варана у відеоогляді матчу – Манчестер Сіті – Реал – 2:1
"Я привітав його з перемогою в Ла Лізі, розпитав про сім'ю. Сподіваюся, одного разу ми зможемо повечеряти і поговорити про все", – прокоментував спільну фотографію тренер "містян", який на фото сидів на смітнику.
Нагадаємо, що Манчестер Сіті обіграв Реал (2:1) в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2019/20. Перший матч завершився з аналогічним рахунком. Команда Зінченка впевнено крокує в 1/4, а підопічні Зідана повертаються в Іспанію з порожніми руками.
Ман Сіті – Реал: Зінченку вказують на двері в мить історичного фіаско Зідана – сенсаційні герої, близькість півфіналу ЛЧ