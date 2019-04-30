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Гвардіола, Клопп та ще 2 наставники претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ

20:42 64 Читать на русском
Гвардіола, Клопп та ще 2 наставники претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ
Клопп і Гвардіола / PA

Англійська Прем'єр-ліга оголосила список номінантів на приз найкращому тренеру квітня.

Хосеп Гвардіола, Юрген Клопп, Скотт Паркер і Нуну Ешпіріту Санту претендують на звання найкращого тренера місяця в АПЛ. Про це повідомляє офіційний сайт організації.

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У квітні Манчестер Сіті здобув п'ять перемог у 5-ти матчах, Ліверпуль – чотири в 4-х. Натомість Фулхем, який вже оформив виліт у Чемпіоншип, несподівано здобув три перемоги та один раз програв. А Вулверхемптон, який наразі претендує на сьому сходинку, здобув 3 перемоги, один матч звів унічию і ще один програв.

Відзначимо, що найкращим тренером березня став Клопп.

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