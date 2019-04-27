"Гвардіола казав мені, що хоче повернутись у Серію А", – Тоні розповів про бажання тренера працювати в Італії

Екс-форвард збірної Італії Лука Тоні розповів, що головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче спробувати себе в Серії А.

"Гвардіола любить виклики, і коли стало відомо, що він очолить Манчестер Сіті з наступного сезону, він сказав мені, що одного дня хотів би повернутись у Серію А як тренер.

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Де я його бачу? Рома, тому що він грав там, і також його пов'язують із Ювентусом, адже наразі це команда номер 1 в Італії.

Я думаю, цього року Пепу буде важко перейти в Юве, навіть якщо в футболі підтвердження лише миттєві і все може трапитись в останній момент", – сказав Тоні Tuttosport.

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