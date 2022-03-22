Ексзірка Шахтаря дуже цінується в англійській Прем'єр-лізі. Його не відпускають на пенсію.

Фернандінью останнім часом підписує короткострокові контракти з Манчестер Сіті, щоразу оцінюючи свої фізичні кондиції. Зараз бразильцю 36, але Пеп Гвардіола хоче, щоб капітан залишився ще на рік, повідомляє Фабріціо Романо.

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Колишній хавбек Шахтаря вже не є основним в команді, але в будь-який момент готовий підстрахувати центр поля. Рішення щодо завершення кар'єри лише за Фернандінью – клуб не здійснюватиме тиску.

Фернандінью перейшов з Шахтаря в Манчестер Сіті влітку 2013-го за 35 мільйонів фунтів. Він відіграв за англійський клуб майже 400 матчів в усіх турнірах.