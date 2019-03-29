Гвардіола хоче придбати Дугласа Косту в Манчестер Сіті

Вінгер Ювентуса Дуглас Коста влітку може змінити клуб.

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола особисто зацікавлений у придбанні вінгера Ювентуса Дугласа Кости, повідомляє видання Tuttosport. Іспанець бачить в колишньому гравці Шахтаря ідеального кандидата для посилення атаки.

Гвардіола домовився з Ювентусом, я можу знову це підтвердити, – журналіст

Слід зауважити, що на 28-річного бразильця також претендують Манчестер Юнайтед та ПСЖ. У поточному сезоні в активі Кости 24 матчі за Ювентус, 1 гол та 2 асисти.

Нагадаємо, колишній вінгер Шахтаря вже працював під керівництвом Гвардіоли впродовж 2015-2016 років, коли вони обоє перебували у Баварії.