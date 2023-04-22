Манчестер Сіті зацікавлений у запрошенні 28-річного хорвата. На трансфері особисто наполягає головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

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За інформацією AS, агенти Ковачіча вже прибули в Лондон, де провели попередні переговори з Манчестер Сіті. Очікується, що Челсі не буде перешкоджати переходу, оскільки йому потрібно оптимізувати склад, а за хорвата можна навіть отримати гроші.

Для "містян" це також вигідна партія, оскільки влітку вони, ймовірно, втратять Ілкая Гюндогана вільним агентом. Також не виключено, що піде Бернарду Сілва. Водночас у Ковачіча залишився лише рік контракту з Челсі, тому його можна підписати за цілком прийнятною ціною.

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