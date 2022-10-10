Норвезький бомбардир нещодавно говорив, що перед поєдинками батько Альф-Інгле готує йому лазанью. Іспанський фахівець використав ці слова для жарту.

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"Ми можемо запропонувати батькові Ерлінга готувати для нас. Якщо це секрет голів, то я готовий переконати голову правління привести сюди. Але я гадаю, що секрет не один", – цитує Гвардіолу The Independent.

Нагадаємо, в активі 22-річного Холанда вже 20 м'ячів за "містян" у всіх турнірах. Для цього норвежцю знадобилося всього 13 матчів.

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