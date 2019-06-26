Гвардіола не хоче бути президентом Барселони

Іспанський фахівець розповів про імовірне повернення в рідне місто.

"Я хочу повернутись додому і жити в Барселоні, але не в статусі президента, забудьте про це. Щоб займати таку посаду, потрібно бути готовим і мати відповідні знання, яких у мене немає.

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Я намагаюся бути хорошим тренером, справи йдуть непогано, але президентство – це інше. Офіційні обіди занадто нудні", – Sport-english цитує слова 48-річного тренера під час одного з благодійних заходів у рідній Каталонії.

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Нагадаємо, цьогоріч Хосеп Гвардіола вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії з Манчестер Сіті.