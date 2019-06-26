Гвардіола не хоче бути президентом Барселони

Україна — 20:09 5512
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Шахтар – Лудогорець: Сікан, Мораєс і Ко прикрашають дебют Каштру, несподівані ходи та майстер-клас для Реброва
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Зінченко цілить в історичний рекорд АПЛ, а Ман Сіті готує 2 топ-трансфери – англійський ЗМІ спроектував долю українцяАнглія — 19:20 4253
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Зідан розглядає 4 тактичні схеми для оновленого Реала – усюди фігурує гравець, якого немає в командіІспанія — 17:33 3285
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