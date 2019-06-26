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Гвардіола не хоче бути президентом Барселони

22:05 1200 Читать на русском
Гвардіола не хоче бути президентом Барселони
Хосеп Гвардіола / Reuters

Іспанський фахівець розповів про імовірне повернення в рідне місто.

"Я хочу повернутись додому і жити в Барселоні, але не в статусі президента, забудьте про це. Щоб займати таку посаду, потрібно бути готовим і мати відповідні знання, яких у мене немає.

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Я намагаюся бути хорошим тренером, справи йдуть непогано, але президентство – це інше. Офіційні обіди занадто нудні", – Sport-english цитує слова 48-річного тренера під час одного з благодійних заходів у рідній Каталонії.

Ньюкасл має двох претендентів на посаду головного тренера – один з них працює помічником у Гвардіоли

Нагадаємо, цьогоріч Хосеп Гвардіола вдруге поспіль виграв чемпіонат Англії з Манчестер Сіті.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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