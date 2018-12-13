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Гвардіола: Фоден – справжній діамант

13:50 888 Читать на русском
Гвардіола: Фоден – справжній діамант
Філ Фоден / Фото: соцмережі

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від гри Філа Фодена у матчі проти Хоффенхайма.

"В цілому Філ був чудовий. Не думаю, що у мене коли-небудь будуть сумніви щодо цього хлопця. Те, як він бореться за м'яч... Він дуже сильний, хоч і здається худим.

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Фоден – величезний талант. У Англії є справжній алмаз. Грати в великих клубах нелегко, йому доводиться конкурувати з Давідом Сілвою, Бернарду Сілвою, де Брюйне.

Але він чудово тренується щодня. Матчі з німецькими клубами – велике випробування, Філ грав як справжній мужчина", – цитує Гвардіолу Goal.com.

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Ліга чемпіонів6 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Хоффенхайм: Середа 12 грудня 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Хоффенхайм
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Ліга чемпіонів Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Філ Фоден Філ Фоден Манчестер Сіті - Хоффенхайм
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