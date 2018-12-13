Гвардіола: Фоден – справжній діамант

Ліга чемпіонів — 12:05 3160
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"Рівень Шахтаря розчарував". Французькі ЗМІ обожнюють Фекіра за успіх Ліона в засніженому Києві та оцінюють нашу команду
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Іспанські команди спробують вибити росіян, український арбітр відсудить цікаву гру – топ-5 матчів 6 туру Ліги ЄвропиЛіга Європи — 09:00 1624
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Спортінг – Ворскла: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:30 2269
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Динамо – Яблонец: анонс матчу Ліги ЄвропиЛіга Європи — 08:00 967
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Шахтар – Ліон: Фонсека непослідовний, футбол не рівня ЛЧ і перспектива нарватись на грандів у Лізі ЄвропиЛіга чемпіонів — 02:36 10243
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