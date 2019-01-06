Гвардіола: Фернандінью ніхто не замінить

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив хавбека команди Фернандінью.

"Фернандінью має особливі якості, нам немає ким замінити його.

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Він неймовірний, видатний гравець для Сіті. Проти Ліверпуля він показав це знову.

Треба сподіватися і ще раз сподіватися на те, що він буде у формі якомога довше", – цитує Гвардіолу Goal.com.

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