Гвардіола: Фернандінью ніхто не замінить

Україна — 12:24 371
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Динамо продовжує стежити за Берічем, якого хотіло підписати влітку
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"Здоров'я мого батька підірвала критика з московських кабінетів". Валерій Лобановський, яким ми його не бачилиОвертайм — 12:00 1705
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БД замахнулася на титул, топ-бомбардир готується до України, а Коно – втратив довіру. Підсумки першого кола БундеслігиНімеччина — 5 січ 3389
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