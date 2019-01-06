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Гвардіола: Фернандінью ніхто не замінить

13:02 537 Читать на русском
Гвардіола: Фернандінью ніхто не замінить
Фернандінью / Фото: соцмережі

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола похвалив хавбека команди Фернандінью.

"Фернандінью має особливі якості, нам немає ким замінити його.

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Він неймовірний, видатний гравець для Сіті. Проти Ліверпуля він показав це знову.

Треба сподіватися і ще раз сподіватися на те, що він буде у формі якомога довше", – цитує Гвардіолу Goal.com.

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Манчестер Сіті - Ліверпуль: Четвер 03 січня 2019

Манчестер Сіті
Матч завершено
2 : 1
Ліверпуль
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Теги
Манчестер Сіті - Ліверпуль Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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