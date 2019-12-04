Гвардіола епічно зганьбився на прес-конференції Манчестер Сіті, згадавши Баварію – курйозне відео

Кумедний момент стався на прес-конференції після матчу 15-го туру англійської Прем'єр-ліги між Бернлі і Манчестер Сіті (1:4) за участю наставника "містян" Хосепа Гвардіоли.

Головний тренер Сіті нахвалював літнє придбання манкуніанців – півзахисника Родрі (Родріго Ернандеса), коли обмовився і назвав своїм клубом мюнхенську Баварію, яку він тренував з 2013 по 2016 роки.

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"Родрі грав чудово, і не тільки в ті моменти, коли він діяв з м'ячем. Він розумно переміщався на полі, чим полегшував роботу іншим гравцям. Думаю, Родрі пристосовується, і він ідеально підходить для цієї ліги.

І я думаю, що мюнхенська Баварія... Ой, яка мюнхенська Баварія (б'є себе по лобі. – прим.). Манчестер Сіті купив... Мюнхенська Баварія – що за нахр*н? Про що я тільки думав?! Думаю, що Манчестер Сіті купив неймовірного гравця на роки вперед", – сказав Гвардіола.

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