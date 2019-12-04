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Гвардіола епічно зганьбився на прес-конференції Манчестер Сіті, згадавши Баварію – курйозне відео

13:07 205 Читать на русском
Гвардіола епічно зганьбився на прес-конференції Манчестер Сіті, згадавши Баварію – курйозне відео
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Кумедний момент стався на прес-конференції після матчу 15-го туру англійської Прем'єр-ліги між Бернлі і Манчестер Сіті (1:4) за участю наставника "містян" Хосепа Гвардіоли.

89’ Роббі Бреді
 
Габріел Жезус 24’
Габріел Жезус 50’
Родріго Ернандес 69’
Ріяд Марез 87’
24’ Габріел Жезус
50’ Габріел Жезус
69’ Родріго Ернандес
87’ Ріяд Марез
89’ Роббі Бреді

Головний тренер Сіті нахвалював літнє придбання манкуніанців – півзахисника Родрі (Родріго Ернандеса), коли обмовився і назвав своїм клубом мюнхенську Баварію, яку він тренував з 2013 по 2016 роки.

Родрі не згоден з Гвардіолою щодо шансів Манчестер Сіті на чемпіонство

"Родрі грав чудово, і не тільки в ті моменти, коли він діяв з м'ячем. Він розумно переміщався на полі, чим полегшував роботу іншим гравцям. Думаю, Родрі пристосовується, і він ідеально підходить для цієї ліги.

І я думаю, що мюнхенська Баварія... Ой, яка мюнхенська Баварія (б'є себе по лобі. – прим.). Манчестер Сіті купив... Мюнхенська Баварія – що за нахр*н? Про що я тільки думав?! Думаю, що Манчестер Сіті купив неймовірного гравця на роки вперед", – сказав Гвардіола.

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Теги
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