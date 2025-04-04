Після того як Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що Кевін де Брюйне покине команду наприкінці поточного сезону, наставник "містян" також зробив емоційну заяву. Гвардіола віддав належне бельгійцю і щиро назвав його легендою клубу.

Де Брюйне офіційно покидає Манчестер Сіті після 10 років у клубі

"Немає потреби розповідати про успіхи Кевіна з нами за останні 10 років – неможливо уявити Сіті без нього. Сумний день, тому що йде частина нас. Кевін – один із найкращих півзахисників у історії АПЛ. Він – великий футболіст. Такі гравці викликають повагу, адже вони віддають багато років свого життя одній команді", – цитує зворушливу заяву Гвардіоли CityXtra.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне ставав чемпіоном Англії з Манчестер Сіті 6 разів, виграв 5 Кубків Ліги, 2 Кубки і 3 Суперкубки Англії, а також здобув Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.

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