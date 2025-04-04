Гвардіола емоційно попрощався з легендою Манчестер Сіті після 10 років у клубі
Звернення Кевіна де Брюйне щодо відходу з Манчестер Сіті не залишило байдужим наставника команди Хосепа Гвардіолу.
Після того як Манчестер Сіті офіційно підтвердив, що Кевін де Брюйне покине команду наприкінці поточного сезону, наставник "містян" також зробив емоційну заяву. Гвардіола віддав належне бельгійцю і щиро назвав його легендою клубу.
Де Брюйне офіційно покидає Манчестер Сіті після 10 років у клубі
"Немає потреби розповідати про успіхи Кевіна з нами за останні 10 років – неможливо уявити Сіті без нього. Сумний день, тому що йде частина нас. Кевін – один із найкращих півзахисників у історії АПЛ. Він – великий футболіст. Такі гравці викликають повагу, адже вони віддають багато років свого життя одній команді", – цитує зворушливу заяву Гвардіоли CityXtra.
Нагадаємо, що Кевін де Брюйне ставав чемпіоном Англії з Манчестер Сіті 6 разів, виграв 5 Кубків Ліги, 2 Кубки і 3 Суперкубки Англії, а також здобув Лігу чемпіонів у сезоні 2022/23.
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