"З тренером стосунки дуже хороші. Звичайно, Гвардіола дуже вимогливий у своїй роботі, прямий і щирий у своїй промові. Це його спосіб управління. Іноді він навіть неприємний. У будь-якому випадку, щоб розвиватися і прогресувати, краще, коли кажуть все прямо.

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Під час першого дня в Бернлі (3-0, 11 серпня) ви могли це побачити (прим. Гвардіола кричав на Холанда прямо перед камерами). Але я ціную це, тому що це показує, що він повністю залучений і пристрасний. Це не завжди приємно, але водночас Гвардіола каже правду, і я знаю, що його мета – зробити нас всіх найкращими гравцями. В повсякденному житті ми жартуємо і посміхаємося", – розповів норвежець в інтерв'ю L'Équipe.

Нагадаємо, що Ерлінг Холанд приєднався до Манчестер Сіті у 2022 році. В першому ж сезоні він здобув зі своєю команду під керівництвом Пепа Гвардіоли требл, вигравши Лігу чемпіонів, Кубок Англії та титул чемпіона Англії.

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