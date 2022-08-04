З'явились кадри з нового документального фільму про Манчестер Сіті "Знову чемпіони", на яких Гвардіола мотивує своїх підопічних у перерві матчу з Брюгге, поставивши у приклад Ліонеля Мессі.

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"Ви знаєте, чому Ліонель Мессі – найкращий гравець, якого я коли-небудь бачив у своєму житті? Він боєць, він звір! Зараз ми віддаємо пас та дивимось. Коли ви віддаєте передачу, атакуйте сюди (показує на штрафний майданчик суперника – прим.).

Ви повинні забивати голи, хлопці! Мессі віддає м'яч і йде, наче машина, він відчуває гол. Ви маєте переступити через це та повинні опинитись тут", – емоційно розповідав Гвардіола, паралельно показуючи це на тактичній дошці.

Той поєдинок завершився розгромною перемогою для Манчестер Сіті – після 2:0 до перерви "містяни" розбили Брюгге 5:1. Додамо, що Гвардіола попрацював з Мессі у Барселоні з 2008 по 2012 роки.

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