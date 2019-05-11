Гвардіола назвав фактори, які можуть вирішити долю чемпіонства в АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу заключного туру АПЛ з Брайтоном.

"Буде здорово, якщо заб'ємо першими, але ми вивчили Брайтон і знаємо, наскільки добре вони обороняються. Лідерство – це привілей. Ми йдемо першими, бо виграли багато матчів, 13 поспіль. Потрібно виграти ще один.

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Бачу, що команда розкута, добре тренується. Гравці багато посміхаються, але повністю зосереджені на полі і під час зборів.

У грі може трапитися що завгодно. Одна наша помилка, неймовірна гра суперника або помилка судді можуть вирішити долю титулу. Тому нам потрібно бути більш чіткими і акуратними у всіх аспектах, над якими ми працюємо в останні три роки, і постаратися перемогти", – розповів Гвардіола в коментарі Sky Sports.

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