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Гвардіола назвав фактори, які можуть вирішити долю чемпіонства в АПЛ

11 травня 10:44 545 Читать на русском
Гвардіола назвав фактори, які можуть вирішити долю чемпіонства в АПЛ
Пеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від матчу заключного туру АПЛ з Брайтоном.

27’ Глен Мюррей
 
Серхіо Агуеро 28’
Емерік Ляпорт 38’
Ріяд Марез 64’
Ілкай Ґюндоґан 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхіо Агуеро
38’ Емерік Ляпорт
64’ Ріяд Марез
72’ Ілкай Ґюндоґан

"Буде здорово, якщо заб'ємо першими, але ми вивчили Брайтон і знаємо, наскільки добре вони обороняються. Лідерство – це привілей. Ми йдемо першими, бо виграли багато матчів, 13 поспіль. Потрібно виграти ще один.

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Бачу, що команда розкута, добре тренується. Гравці багато посміхаються, але повністю зосереджені на полі і під час зборів.

У грі може трапитися що завгодно. Одна наша помилка, неймовірна гра суперника або помилка судді можуть вирішити долю титулу. Тому нам потрібно бути більш чіткими і акуратними у всіх аспектах, над якими ми працюємо в останні три роки, і постаратися перемогти", – розповів Гвардіола в коментарі Sky Sports.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Брайтон - Манчестер Сіті
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