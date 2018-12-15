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Гвардіола: Де Брюйне втомився після минулого сезону

16:14 120 Читать на русском
Гвардіола: Де Брюйне втомився після минулого сезону
Кевін де Брюйне та Хосеп Гвардіола / Фото AP

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола відверто розповів про форму бельгійського хавбека Кевіна де Брюйне.

"Кевін просто втомився після минулого сезону. Я це побачив ще на передсезонній підготовці влітку. Йому було дуже важко.

Манчестер Сіті потролив Де Брюйне, порівнявши його з героєм фільму "Сам удома"

Іноді після такого складного відрізка відновлюються швидко, перш за все психологічно, але іноді виникають проблеми.

Сподіваюся, він повністю відновився і до кінця цього сезону травм більше не буде", – цитує Гвардіолу видання ВВС.

Через низку травм де Брюйне зіграв в поточному сезоні АПЛ лише 3 матчі.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Кевін де Брюйне Кевін де Брюйне Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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