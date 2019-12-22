Гвардіола: Де Брюйне виграв для Манчестер Сіті матч проти Лестера

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився емоціями від матчу 18-го туру АПЛ проти Лестера (3:1).

"Я в захваті від нашого виступу. Ми створили багато моментів і грали дійсно здорово. Хлопці продовжували наступати і діяли просто. Ми не хотіли перетворювати кожну дію в щось неймовірне. Те, що команда грала просто, стало запорукою гарного виступу.

Манчестер Сіті – Лестер – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Цей матч мені сподобався набагато більше зустрічі з Арсеналом. Кевін де Брюйне був неймовірний – він виграв цей матч для Манчестер Сіті. Він завжди був чудовим за час нашої спільної роботи. Його самовіддача вражає. Де Брюйне – дивовижний гравець.

Коли Манчестер Сіті програє – це катастрофа, коли перемагає – ще є шанси наздогнати Ліверпуль. Ми на одне очко відстаємо від Лестера. Я лише хочу бачити, як моя команда грає з м'ячем і без нього. Ми добре діємо в цьому сезоні. Якщо грати так, як сьогодні, то зможемо змагатися з ким завгодно. Без Артети все трохи інакше. Він був неймовірним помічником і ключовою фігурою. Бажаю йому всього найкращого", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті переконливо обіграв Лестер (3:1) та наблизився до другої сходинки на відстань одного очка.

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