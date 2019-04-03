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Гвардіола: Чому ми повинні виграти 4 трофеї, якщо жодній англійській команді цього не вдавалось?

14:51 458 Читать на русском
Гвардіола: Чому ми повинні виграти 4 трофеї, якщо жодній англійській команді цього не вдавалось?
Хосеп Гвардіола / Leaders Sports

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив шанси команди здобути 4 трофеї.

"Якщо фанати хочуть мріяти, окей. Але я не буду говорити про це, тому що мій тренерський досвід говорить: якщо ти будеш відволікатися, почнуться проблеми.

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З чого б починати думати, що ми зможемо виграти чотири трофеї за сезон, якщо в цій легендарній країні подібного ніколи не траплялося? Були такі легендарні команди, як Ліверпуль 1980-х, Челсі Жозе Моурінью, Арсенал Арсена Венгера. Ніхто не зробив цього.

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Зараз у нас Кардіфф. Ми повинні вигравати матч за матчем. У квітні ви знову запитаєте мене про це, а я відповім "так" або "ні", але до цього дня ще далеко", – цитує Гвардіолу The Guardian.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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