Гвардіола: Без перемоги у Лізі чемпіонів моя робота в Манчестер Сіті буде вважатися невдалою

Іспанський наставник манкуніанців Хосеп Гвардіола поділився думками щодо важливості перемоги у Лізі чемпіонів.

"Звичайно, нас будуть оцінювати не лише за нашою грою, але й за здобутими трофеями. Це правда. Все дуже просто. Минулий сезон був неймовірним, проте деякі говорили: "Але ви ж не виграли Лігу чемпіонів". Знаю, якщо не завоюю тут цей трофей, це буде розцінюватися як невдача.

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Але мені подобається працювати з моїми футболістами, які все ще виграють багато матчів. Перемога певним способом – це те, що допомагає здобувати титули. Ми віримо, що зможемо перемагати таким чином. Подивимося, що станеться у майбутньому", – цитує 49-річного іспанського фахівця видання Goal.

Нагадаємо, Манчестер Сіті йде другим у чемпіонаті Англії, однак фактично втратив шанси на перемогу у Прем’єр-лізі у боротьбі з Ліверпулем. Відповідно, пріоритетним турніром для "містян" стає Ліга чемпіонів, де за вихід у чвертьфінал команда Зінченка позмагається з мадридським Реалом.

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