Гвардіола: АПЛ сама вирішить, коли їй потрібен буде VAR

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після матчу з Вулверхемптоном.

"Це була хороша гра. Ми пропускали занадто багато контратак і помилялися в передачах. Створили достатньо моментів для перемоги, але і одне очко – теж добре. Ми граємо на тому ж рівні, що і в минулому сезоні. Дуже складно грати проти хорошої команди, яка захищається удев'ятьох.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У мене немає скарг. У другому таймі у нас було чотири, п'ять або шість моментів, але їх завжди складно реалізовувати. Ми створили багато шансів, і це добре.

Сьогодні ми не виглядали солідно в захисті, тому дозволили їм створити деякі моменти, але в цілому наша гра, враховуючи силу суперника, була хорошою. Потрібно віддати їм належне.

Гол Болі рукою? Це не моя справа. Прем'єр-ліга сама вирішить, коли їй потрібен буде VAR. Я не рефері", – цитує Гвардіолу BBC Sport.