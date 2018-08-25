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Гвардіола: АПЛ сама вирішить, коли їй потрібен буде VAR

18:05 94 Читать на русском
Гвардіола: АПЛ сама вирішить, коли їй потрібен буде VAR
Хосеп Гвардіола / фото: ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після матчу з Вулверхемптоном.

"Це була хороша гра. Ми пропускали занадто багато контратак і помилялися в передачах. Створили достатньо моментів для перемоги, але і одне очко – теж добре. Ми граємо на тому ж рівні, що і в минулому сезоні. Дуже складно грати проти хорошої команди, яка захищається удев'ятьох.

Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У мене немає скарг. У другому таймі у нас було чотири, п'ять або шість моментів, але їх завжди складно реалізовувати. Ми створили багато шансів, і це добре.

Сьогодні ми не виглядали солідно в захисті, тому дозволили їм створити деякі моменти, але в цілому наша гра, враховуючи силу суперника, була хорошою. Потрібно віддати їм належне.

Гол Болі рукою? Це не моя справа. Прем'єр-ліга сама вирішить, коли їй потрібен буде VAR. Я не рефері", – цитує Гвардіолу BBC Sport.

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Вулверхемптон - Манчестер Сіті: Субота 25 серпня 2018

Вулверхемптон
Матч завершено
1 : 1
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Вулверхемптон - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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